Românii cer transparență în cheltuielile de înarmare. Majoritatea vrea competiție reală și industrie locală – SONDAJ

Sondajul a fost realizat de Avangarde, în perioada 22-27 iulie
Un nou sondaj Avangarde arată că românii își doresc mai multă transparență și competiție în achizițiile militare, într-un moment în care programele de înarmare finanțate din fonduri europene sunt în centrul dezbaterii publice. Mai mult de jumătate dintre respondenți spun că România ar trebui să cumpere echipamente militare prin licitații competitive, de la mai mulți furnizori, nu de la o singură companie mare.
58% dintre respondenți spun că România ar trebui să cumpere echipamente militare prin licitații competitive, de la mai mulți furnizori, nu de la o singură companie mare, arată cel mai recent sondaj Avangarde.
Percepția privind interesul real al acestor achiziții este la fel de critică. Doar 31% consideră că ele sunt făcute în interesul strategic al României, în timp ce 43% cred că servesc companii sau grupuri de influență. Datele indică o nevoie clară de transparență și comunicare publică în privința cheltuielilor de apărare.
Românii preferă investiția în industria locală de apărare. 62% spun că banii din programul SAFE ar trebui folosiți pentru dezvoltarea producției românești, chiar dacă livrările ar fi mai lente, în timp ce doar 18% preferă achizițiile rapide „de pe raft”.
Sondajul mai arată și o tensiune politică în creștere: 49% dintre respondenți cred că România ar trebui să organizeze alegeri anticipate, față de 39% care resping ideea.
Sondajul a fost realizat de Avangarde, în perioada 22-27 iulie 2026, pe un eșantion de 1.050 de persoane, prin metoda CATI( telefonic), cu o marjă de eroare de +-3%, la un nivel de încredere de 95%