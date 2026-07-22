Românii care nu au un loc de muncă și nu sunt asigurați prin salariu, pensie sau alte prevederi legale pot cumpăra asigurarea de sănătate în 2026. Procedura poate fi făcută în orice moment al anului, prin depunerea Declarației unice la ANAF, iar calitatea de asigurat este valabilă 12 luni de la transmiterea formularului.
Românii fără venituri pot cumpăra asigurare de sănătate în anul 2026. Persoanele care nu au loc de muncă, pensie sau alte venituri pot deveni asigurate plătind contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS.
Persoanele fără venituri pot deveni asigurate
Suma fixă pentru acest an este de 2.430 lei pe an, calculată la 6 salarii minime brute, plata se face prin declarația unică la ANAF online sau la ghișeu, și oferă o asigurare valabilă 12 luni.
Consultații la medicul de familie și specialiști și analize sunt acoperite
Cu această asigurare beneficiezi de consultații la medicul de familie și la specialiști, dar și analize, tratamente, spitalizare și medicamente compensate.
Asigurarea nu acoperă însă automat concedii medicale plătite. Sunt scutite de plată categorii precum copii, elevi, studenții, femeile însărcinate, persoanele cu handicap sau pensionarii cu venituri mici. Iată o soluție importantă pentru cei care rămân fără venituri și vor acces la servicii medicale.