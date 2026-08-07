Românii îndură criza, Bolojan își face campanie electorală

În timp ce românii sunt loviți crunt de criză, Ilie Bolojan este preocupat să-și facă campanie electorală. Premierul interimar a participat la inaugurarea unei creșe de peste 29 de milioane de lei, bani din PNRR.
Mai multe voci importante din politică, precum liderul PSD Sorin Grindeanu l-au acuzat pe Ilie Bolojan că vrea să candideze la prezidențiale, însă acesta a negat speculațiile. Cu toate acestea, premierul interimar ignoră nemulțumirile românilor și se laudă acum cu deschiderea unei noi creșe.
"Mă bucur să particip la această inaugurare, la creșa cu numărul 96. Ne apropiem deci de 100 de creșe construite în acești ani în România printr-un program combinat, care se bazează pe finanțări din fonduri europene prin programul PNRR, prin fonduri guvernamentale...", a declarat Bolojan.
Totul în contextul în care, Ilie Bolojan încearcă să arate cât de implicat este pentru a nu pierde fondurile din PNRR
Aceasta este creșa de 29,3 milioane de lei finanțată din PNRR, la care a fost premierul interimar Ilie Bolojan, a treia vizitată în ultimele 3 luni, în timp ce țara trece prin cea mai majoră criză energetică de până acum.
Luna trecută, premierul interimar a mai inaugurat o creșă și în Oradea, orașul pe care l-a condus mai bine de 10 ani. Vorbim de o creșă la preț de hotel de lux. Pentru doar 40 de locuri au fost cheltuiți peste 12 milioane de lei. A fost construită prin Programul național „Sfânta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții.
Un simplu calcul arată că investiția ajunge la peste 300.000 de lei pentru fiecare loc și la aproximativ 1.850 de euro pentru fiecare metru pătrat construit. O sumă amețitoare privind declarațiile din trecut ale lui Ilie Bolojan care vorbea despre diminuarea cheltuielilor bugetare.