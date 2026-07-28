Românii nu își mai pot plăti facturile la timp

Pentru tot mai multe familii din România, banii se termină după plata facturilor, a alimentelor și a celorlalte cheltuieli obligatorii. Chiar dacă veniturile au crescut, acestea rămân prea mici pentru a acoperi și vacanțele, activitățile culturale sau achizițiile mai importante din gospodărie.
Presiunea este amplificată de scumpirea energiei electrice, aflată în topul creșterilor de preț, cu aproape 60%.
În cazul unui apartament cu două camere, factura la curent poate ajunge la aproximativ 250 de lei, de aproape trei ori mai mult decât în perioada anterioară. Datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, numai 29% dintre gospodării și-au permis o vacanță de o săptămână în afara locuinței. Activitățile culturale au rămas și mai greu de susținut, doar 14% dintre familii având bani pentru teatru sau cinema.
Deși 81% dintre gospodării reușesc să acopere cheltuielile curente, marja rămasă pentru alte nevoi este foarte mică. Doar 39% își permit haine noi, 23% pot cumpăra electrocasnice, iar numai 10% au posibilitatea de a înlocui mobilierul. Pentru majoritatea românilor, veniturile disponibile după plata taxelor și a cheltuielilor obligatorii nu mai lasă loc pentru economii, relaxare sau investiții în confortul locuinței. Astfel, concediile și cumpărăturile mai mari sunt amânate, iar bugetele familiilor rămân concentrate aproape exclusiv pe traiul de zi cu zi.