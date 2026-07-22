Românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. Coșul zilnic apasă greu asupra bugetelor

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Românii continuă să plătească tot mai mult pentru alimente, iar coșul zilnic de cumpărături apasă din ce în ce mai greu asupra bugetelor. Produsele alimentare sunt, în medie, cu 5,75% mai scumpe decât în urmă cu un an, iar în cazul unor produse de bază creșterile au depășit 10%, conform Realitatea PLUS.