Românii protestează, Bolojan nu renunță. Legea care taie salarii și crește veniturile demnitarilor, trimisă în Parlament

Premierul demis Ilie Bolojan continuă să îi sfideze pe români și merge mai departe cu legea salarizării în ciuda protestelor din stradă. În urma ședinței PNL, Ilie Bolojan a anunțat că proiectul va fi depus miercuri în Parlament și îi cheamă pe parlamentari din vacanță săptămâna viitoare, pentru a vota legea care crește salariile demnitarilor și le scade pe ale românilor de rând. Astăzi ar urma să aibă loc noi discuții la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor și cei ai Administrației Prezidențiale pe noua lege a salarizării, conform Realitatea PLUS.
„La prânz va fi o nouă rundă de discuții pentru a se vedea dacă se ajunge la o formulă finală. Dacă se va ajunge la o formulă finală este foarte bine, dacă nu, din punctul nostru de vedere, proiectul în forma în care este, este maxim posibil ceea ce poate fi suportat, subliniat, suportat, de economia României, ceea ce poate fi acceptat de Comisia Europeană ca să se considere acest jalon îndeplinit.
Ca atare, noi... dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru, ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea. Guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat, fiind, pe baza discuțiilor pe care le-am avut cu sindicatele, am avut și o întâlnire la sediul PNL cu sindicatele pe această temă, deci fiind nu forma perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, și fiind maxim posibil ceea ce se poate în condițiile date.
Ca atare, acest proiect de lege ar putea fi depus la mijlocul acestei săptămâni, miercuri-joi cel mai târziu, în așa fel încât prima cameră sesizată să fie Senatul și să fie posibilă adoptarea”, a declarat Bolojan.