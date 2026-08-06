Românii spun că banii nu le mai ajung pentru alimente, facturi și medicamente: „Au votat cu cine nu trebuie!”

Tot mai mulți români spun că veniturile nu le mai ajung pentru cheltuielile de zi cu zi. După plata facturilor, oamenii rămân cu tot mai puțini bani pentru alimente și medicamente. Pensionarii se numără printre cei mai afectați de scumpirile din ultima perioadă. Mulți afirmă că nivelul de trai s-a deteriorat vizibil și că situația devine tot mai greu de suportat, conform Realitatea PLUS.
Oamenii critică modul în care este condusă țara
Nemulțumirile sunt îndreptate în special către politicieni și către modul în care aceștia administrează țara. Oamenii vorbesc despre corupție, decizii greșite și lipsa unor lideri care să înțeleagă problemele celor cu venituri mici și medii. Unii români spun că actualii conducători se gândesc mai mult la propriile interese decât la nevoile populației. Alții consideră că și votul dat unor politicieni nepregătiți a contribuit la situația actuală.
Românii critică și modul în care sunt gestionate problemele economice în Parlament. Mulți spun că țara nu are nicio șansă să se redreseze dacă schimbările nu încep de la conducere. „Totul se împute de la cap. Dacă nu se acționează în zona aceea, nu avem nicio șansă”, spune unul dintre oamenii nemulțumiți. Lipsa încrederii în clasa politică apare astfel în aproape toate declarațiile.
Pensia se termină pe facturi și medicamente
Pensionarii spun că scumpirile le consumă rapid veniturile. O femeie cu o pensie de 2.256 de lei plătește aproximativ 300 de lei în fiecare lună numai pentru medicamente. După achitarea facturilor și cumpărarea tratamentului, suma rămasă abia îi ajunge pentru celelalte nevoi. „Este greu pentru toți, nu numai pentru mine. Sunt oameni care au o pensie mai mică decât a mea și o duc și mai greu”, spune pensionara.