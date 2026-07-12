Sărăcie, scumpiri și multă amărăciune în piețele din România. În timp ce politicienii se luptă pentru funcții și țara este prinsă într-o criză politică fără sfârșit, românii duc adevărata luptă în fața tarabelor. Prețurile cresc, facturile apasă tot mai greu, iar oamenii numără fiecare leu înainte să pună ceva în sacoșă. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă în piețe realitatea este sumbră.
În timp ce negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, în piețele din România preocupările oamenilor sunt cu totul altele. Românii spun că sunt nevoiți să își calculeze cu atenție fiecare cheltuială și să decidă de la o zi la alta ce își mai permit să cumpere.
Pensionarii spun că analizează atent prețurile de la tarabe și cumpără doar cantități mici de legume, suficiente pentru una sau două zile. Unii mărturisesc că au renunțat deja la anumite produse, deoarece veniturile nu le mai permit să le includă în coșul de cumpărături.
Oamenii își exprimă nemulțumirea față de faptul că, în timp ce discursul public este dominat de negocieri politice și împărțirea funcțiilor, problemele lor de zi cu zi rămân nerezolvate. Aceștia spun că se confruntă cu prețuri tot mai mari la alimente, facturi în creștere și venituri care nu mai acoperă cheltuielile curente.
În opinia multor români, adevărata criză nu este cea politică, ci cea resimțită în propriile bugete, o realitate care se vede zilnic în piețele din Capitală și din întreaga țară.