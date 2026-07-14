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Rumen Radev refuză „Coaliția pentru voință”: „Bulgaria nu are ce căuta acolo”

Rumen Radev refuză „Coaliția pentru voință”: „Bulgaria nu are ce căuta acolo”

Rumen Radev refuză „Coaliția pentru voință”: „Bulgaria nu are ce căuta acolo”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 14 iul. 2026, 15:10

Rumen Radev refuză „Coaliția pentru voință”: „Bulgaria nu are ce căuta acolo”

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că Bulgaria nu intenționează să se alăture „Coaliției pentru voință”, inițiativă care reunește state dispuse să continue sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei.

Aflat la Paris, înaintea paradei militare organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței, oficialul bulgar a precizat că a primit personal invitația de aderare din partea președintelui francez Emmanuel Macron, însă consideră că o astfel de participare nu este în interesul țării sale.

Radev a explicat că Bulgaria nu dorește să facă parte dintr-un format care susține extinderea ajutorului militar și financiar pentru Kiev, motiv pentru care Sofia nu va adera la această inițiativă.

„Am primit personal o invitație din partea președintelui Emmanuel Macron de a participa la Coaliția pentru voință, însă consider că Bulgaria nu are ce căuta într-o astfel de structură, deoarece nu participăm la o coaliție care insistă asupra continuării sprijinului financiar și militar pentru Ucraina”, a declarat Rumen Radev.

Afirmațiile liderului bulgar evidențiază poziția rezervată a Sofiei față de inițiativele care presupun intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina, într-un moment în care mai multe state europene discută despre consolidarea ajutorului acordat Kievului în contextul războiului cu Rusia.

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