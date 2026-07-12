Rusia anunță noi atacuri asupra porturilor Odesa și Cernomorsk. Moscova susține că a distrus nave și depozite militare

Forțele armate ruse au lansat, pentru a doua noapte consecutiv, atacuri cu rachete și drone asupra porturilor ucrainene Odesa și Cernomorsk, de la Marea Neagră. Ministerul rus al Apărării susține că au fost lovite infrastructuri logistice, depozite de combustibil și nave folosite pentru aprovizionarea armatei ucrainene.
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că, în cursul nopții, forțele sale au desfășurat atacuri combinate cu rachete de înaltă precizie și drone asupra porturilor Odesa și Cernomorsk, situate pe litoralul ucrainean al Mării Negre.
Potrivit comunicatului transmis pe canalele oficiale MAX și Telegram, au fost avariate infrastructuri portuare folosite pentru descărcarea și depozitarea încărcăturilor militare, a combustibililor și lubrifianților, precum și nave care transportau astfel de încărcături către porturile ucrainene. Autoritățile ruse afirmă, totodată, că a fost lovit și centrul logistic al companiei de transport Odtrans din portul Odesa.
Moscova afirmă că au fost distruse nave și depozite de combustibil
În ceea ce privește portul Cernomorsk, Ministerul rus al Apărării susține că au fost distruse instalațiile unui centru de transbordare utilizat pentru descărcarea și depozitarea mărfurilor militare, precum și mai multe depozite de combustibil și lubrifianți.
În același comunicat, Moscova afirmă că atacurile au distrus două nave-cargo, un feribot folosit pentru aprovizionarea armatei ucrainene și o ambarcațiune de patrulare aparținând Marinei ucrainene. Informațiile nu au putut fi însă erificate independent de sursa menționată.
Sâmbătă, autoritățile militare ruse anunțaseră că au atacat, de asemenea, porturile Odesa, Cernomorsk și Izmail, susținând că au avariat centre logistice, debarcadere, depozite de combustibil și stații de pompare utilizate de forțele ucrainene.