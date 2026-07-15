Rusia ar pregăti atacuri asupra infrastructurii critice

Lituania are informații că Rusia ar pregăti mai multe atacuri asupra infrastructurii critice, motiv pentru care autoritățile de la Vilnius vor întări preventiv măsurile de securitate din jurul obiectivelor energetice și de transport. Președintele Gitanas Nauseda spune că serviciile de informații au identificat existența unor astfel de planuri, însă nu cunosc deocamdată locul sau momentul în care ar putea fi puse în aplicare.
Serviciile de informații au transmis primele semnale
Gitanas Nauseda a precizat că nu există informații clare care să arate dacă Lituania este ținta directă a atacurilor pregătite de Moscova. Planificarea nu ar fi fost încă finalizată, însă autoritățile cunosc obiectivul acestor acțiuni.
„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre de informații. Nu au identificat clar un loc sau o dată anume...deoarece oponentul nu a finalizat planificarea, știm doar că aceste planuri există și care este obiectivul lor”, a spus președintele Lituaniei.
Potrivit acestuia, atacurile ar putea fi îndreptate împotriva infrastructurii critice și ar urmări oprirea funcționării unor obiective importante. „Ar putea fi vorba despre diverse mijloace menite să provoace daune fizice infrastructurii critice (...) Orice acțiune care ar opri funcționarea acestor obiective”, a adăugat Nauseda.
Lituania își consolidează apărarea
Lituania este membră NATO și are granițe terestre cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022, țara și-a triplat cheltuielile pentru apărare.
Avertismentul transmis de președintele lituanian vine după ce Polonia a anunțat că serviciile de informații occidentale sunt îngrijorate de riscul unor atacuri rusești asupra teritoriului său și asupra statelor baltice.
„Indiferent ce o să fie, mesajul pentru Vladimir Putin este acesta: știm ce ai de gând să faci. Nu face asta”, a declarat ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.
Avertismente privind posibile provocări în statele baltice
Serviciile secrete letone au avertizat, la rândul lor, că Rusia ar putea pregăti provocări militare împotriva țărilor baltice sau a Poloniei. Kremlinul ar urmări astfel să testeze coeziunea și capacitatea de reacție a NATO.
Și Statele Unite au avertizat că Rusia ar putea pregăti o „provocare” armată pe teritoriul Poloniei, care ar putea fi lansată în următoarele luni. Scopul ar fi escaladarea tensiunilor și determinarea aliaților occidentali să își reducă sau să își suspende sprijinul acordat Ucrainei.
Rusia a negat în repetate rânduri că ar pregăti sau desfășura operațiuni de sabotaj și atacuri împotriva altor state. Moscova susține că aceste acuzații fac parte dintr-o „campanie de propagandă anti-rusă”.