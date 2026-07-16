Rusia ar pregăti atacuri cibernetice, sabotaje și incursiuni cu drone pentru a testa reacția NATO

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Serviciile de informații și experții în securitate avertizează că Rusia ar putea testa capacitatea de reacție a NATO fără să lanseze o invazie militară propriu-zisă. Kremlinul ar putea recurge la operațiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și alte acțiuni dificil de atribuit direct Moscovei, conform Realitatea PLUS.