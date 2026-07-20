Rușii revin la numerar pe fondul blocajelor internetului și al presiunii fiscale

Tot mai mulți ruși aleg să folosească numerarul, pe fondul întreruperilor frecvente ale internetului mobil provocate de măsurile de securitate împotriva atacurilor cu drone ucrainene și al dificultăților economice care împing unele companii către evitarea taxelor.
Potrivit unei analize BBC bazate pe datele Băncii Centrale a Rusiei, masa monetară aflată în circulație a crescut cu 1.560 de miliarde de ruble de la începutul anului, cea mai mare majorare pentru această perioadă din ultimii ani, cu excepția pandemiei. Întreruperile rețelelor mobile au afectat funcționarea plăților cu cardul în mai multe regiuni, determinând populația să păstreze mai mulți bani lichizi.
Fenomenul are loc într-un context economic dificil. Autoritățile încearcă să reducă deficitul bugetar și să finanțeze războiul din Ucraina, în timp ce economia încetinește, iar fiscalitatea a fost înăsprită prin majorarea TVA și extinderea bazei de impozitare. În aceste condiții, tot mai multe afaceri mici încurajează plățile în numerar pentru a diminua obligațiile fiscale.
Experții avertizează că revenirea la numerar favorizează economia subterană și îngreunează colectarea taxelor. Datele oficiale arată că numai în luna mai rușii au retras din bănci 550 de miliarde de ruble, semn că preferința pentru lichidități continuă să crească, în ciuda dobânzilor atractive oferite pentru depozitele bancare.