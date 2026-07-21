Russell Crowe vine pentru prima dată în România și va susține concerte la Timișoara și București în mai 2027.
Starul american va susține, pentru prima dată, două concerte în România, alături de trupa sa, The Gentlemen
Actorul premiat cu Oscar va urca pe scenă la Timișoara și București, iar organizatorii au pregătit și o experiență Meet & Greet dedicată fanilor care își doresc să îl întâlnească personal.
Alături de trupa The Gentlemen Barbers, Russell Crowe va susține două concerte în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party.
Primul spectacol este programat pe 26 mai 2027, la Parcul Rozelor din Timișoara, iar al doilea va avea loc pe 28 mai 2027, la Sala Palatului din București.
Cu ocazia primei sale vizite în România, organizatorii au pregătit o experiență specială pentru admiratorii actorului. Până pe 26 iulie, fanii își pot rezerva un pachet Meet & Greet, care oferă posibilitatea unei întâlniri directe cu Russell Crowe.
Pachetul include: fotografie alături de Russell Crowe; o scurtă sesiune Meet & Greet; poster oficial semnat de Russell Crowe; un vinil Indoor Garden Party, semnat de artist. Organizatorii precizează că pachetul Meet & Greet nu include accesul la concert, iar biletul pentru spectacol trebuie achiziționat separat, indiferent de categoria aleasă.
Pentru a marca această premieră, Russell Crowe a înregistrat și un mesaj video adresat publicului din România, prin care îi invită pe fani la concertele din Timișoara și București. „Salut! Sunt Russell Crowe. Am vrut doar să vă anunț că eu și trupa mea vom susține câteva concerte în România în anul 2027. Pe 26 mai vom fi în Timișoara și pe 28 mai vom fi la București. Deci este „Indoor Garden Party” live în concert, în România. Ne vedem acolo!”, a transmis Russell Crowe.
Sursa:
Tabu.RO