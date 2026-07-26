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Salariile uriașe din agențiile de stat: peste 44.000 de lei lunar
Salariile uriașe din agențiile de stat: peste 44.000 de lei lunar
Spre comparație, salariu de peste 44.000 de lei lunar în agențiile de stat. La Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, instituția creată pentru a reforma companiile de stat, sunt afișate unele dintre cele mai ridicate salarii din administrația publică, potrivit nomenclatorului de salarii din acest an.
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