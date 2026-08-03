Salvamont România, 56 de apeluri de urgență în 24 de ore

Salvamontiștii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în zeci de situații de urgență produse în zona montană. 38 de persoane au fost salvate, iar trei răniți au fost evacuați cu elicopterele SMURD.
Dispeceratul Național Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 56 de apeluri de urgență din zonele montane ale țării. Cele mai multe solicitări au venit din județul Neamț și din municipiul Brașov, însă intervenții au fost necesare și în Gorj, Sibiu, Argeș, Bihor, Cluj, Prahova și alte județe.
Cele mai multe apeluri, din Neamț și Brașov
În urma misiunilor desfășurate, salvamontiștii au acordat ajutor pentru 38 de persoane. Dintre acestea, 17 au avut nevoie de transport la spital cu ambulanțe SAJ sau SMURD, iar alți trei răniți au fost preluați de elicopterele SMURD.
Pe lângă apelurile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a oferit informații și recomandări pentru 60 de turiști care au cerut detalii despre trasee și condițiile de pe munte. Salvamontiștii subliniază că informarea înainte de plecare poate preveni numeroase accidente.
August, luna cu cele mai multe intervenții pe munte
August este, de regulă, luna cu cele mai multe intervenții în zonele montane, pe fondul creșterii numărului de turiști. Reprezentanții Salvamont recomandă alegerea atentă a traseului, echipament adecvat, verificarea prognozei meteo și adaptarea planurilor la condițiile din teren.
„Mergeți cu încredere pe munte, iar dacă aveți nevoie de ajutor, solicitați fără ezitare sprijinul nostru”, au transmis salvamontiștii.