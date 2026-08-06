Săptămână decisivă pentru economie: Moody’s decide dacă retrogradează România la junk

Săptămână de foc pentru România. Țara noastră așteaptă mâine un nou verdict crucial, de data aceasta din partea agenției de rating Moody’s. După evaluarea Fitch, miza rămâne aceeași: evitarea retrogradării în categoria „junk”, rezervată economiilor considerate prea riscante pentru investiții.
Sunt zile în care economia României este sub lupa agențiilor de rating. Asta în timp ce în ultimele săptămâni au avut loc discuții între reprezentanții țării noastre și experții agențiilor de rating, în care se analizează economia țării.
Foarte important de menționat că în următoarele zile primim un al doilea raport din partea agenției Moody's de data aceasta, în care vom vedea dacă România rămâne sub perspectivă negativă sau dacă va fi retrogradată la categoria junk. Toate acestea vin după ce agenția de rating Fitch a făcut public raportul prin care arată că România rămâne sub perspectivă negativă.
Însă este un detaliu foarte important din acest raport: prima decizie, cea inițială, a fost de a retrograda România la categoria junk. Însă autoritățile de la noi din țară au contestat, au venit cu argumente și, în ultimul moment, a schimbat decizia. Așadar, România a scăpat ca prin urechile acului de această retrogradare la categoria junk.
Ce ar însemna, de fapt, această retrogradare? Ar însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat, presiune pe cursul euro și, desigur, în timp, vorbim despre credite mai scumpe pentru noi, pentru populație.
Ei bine, se analizează mai multe - pe lângă partea economică, desigur, și instabilitatea politică de la noi din țară, mai ales că suntem sub un guvern interimar. Este foarte important de văzut totuși dacă agenția de rating Moody's va păstra România la perspectivă negativă, deoarece experții susțin că sunt șanse, totuși, ca în urma acestui raport România să fie retrogradată la categoria junk.