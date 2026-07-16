Actualitate· 2 min citire

Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă

Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă

Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă

Scris de Madalina Mihai Publicat: 16 iul. 2026, 18:42

Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii

Șapte persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în dosarul privind frauda de amploare din sistemul public de pensii, iar alte 13 sunt cercetate sub control judiciar. Ancheta vizează o grupare suspectată că ar fi falsificat documente pentru emiterea unor decizii de pensionare în cazul a peste 860 de persoane.

Potrivit Poliției Române, în urma descinderilor au fost ridicate 114.330 de euro și 373.490 de lei, precum și un număr impresionant de bunuri și documente relevante pentru anchetă.

Printre obiectele descoperite se numără 110 dispozitive de stocare a datelor, patru token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 de ștampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă în original, documente, înscrisuri olografe și o armă neletală cu aer comprimat.

Din cele șapte persoane reținute, șase vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă, în timp ce față de cea de-a șaptea procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar.

Ancheta a fost declanșată după ce procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat percheziții inclusiv în biroul unui funcționar din cadrul Casei de Pensii București. Acesta este suspectat că făcea parte dintr-o rețea specializată în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor necesare emiterii deciziilor de pensionare.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul ar fi fost produs prin emiterea unor decizii de pensionare bazate pe documente și informații falsificate, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubcasa de pensiifraudasigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe