Scandal în sistemul de urgență! Raed Arafat îl pune la zid pe Alexandru Rafila: „Alimentați dezbinarea”
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat public după afirmațiile făcute de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, susținând că mesajul acestuia riscă să creeze tensiuni între structurile care intervin în salvarea pacienților.
Potrivit lui Arafat, sistemul de urgență funcționează tocmai datorită colaborării dintre toate instituțiile implicate, iar orice declarație care pune în opoziție profesioniștii din domeniu este dăunătoare.
„Am urmărit declaraţiile făcute de fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila la Gala Societăţii de Salvare din 27 iulie 2026. Pentru că ele vizează sistemul integrat de urgenţă, consider necesar să transmit următorul mesaj.
Domnule fost ministru, am ales întotdeauna să nu răspund declaraţiilor dumneavoastră din perioada în care conduceaţi Ministerul Sănătăţii. Am considerat că sistemul integrat de urgenţă trebuie protejat de polemici şi de confruntări publice.
De această dată însă nu pot trece cu vederea o declaraţie care loveşte în unitatea unui sistem construit pentru a salva vieţi”, afirmă Raed Arafat pe Facebook.
Fondatorul SMURD susține că declarația lui Alexandru Rafila, potrivit căreia îi apreciază pe medicii și personalul din Unitățile de Primiri Urgențe, pe colegii din SMURD și pe pompieri, însă consideră că adevărații „profesioniști” se află în serviciile de ambulanță, este profund nedreaptă față de toți cei implicați în intervențiile de urgență.
„Mai grav, este o afirmaţie care alimentează dezbinarea într-un sistem care funcţionează doar prin colaborare, respect reciproc şi încredere”, subliniază Arafat.