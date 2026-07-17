Scandal uriaș la Kiev. Presa ucraineană a sfidat o interdicție și a publică o investigație despre fratele șefului Biroului Anticorupție

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 19:13

Administrația Zelenski primește o nouă lovitură, după ce mai multe instituții media au publicat o investigație blocată de instanță, care îl vizează pe fratele șefului Biroului de Investigații de Stat, echivalentul DNA‑ului din România. Cazul vine într-un moment extrem de delicat pentru președintele Volodimir Zelenski, care este deja vizat de proteste ale militarilor și societății civile, după recenta demitere a ministrului Apărării

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