Scandal uriaș pe ora de Religie. USR le cere părinților să nu-și mai înscrie copiii, Patriarhia reacționează dur

Un preot atrage atenția că religia este importantă nu doar pentru copii, ci pentru întreaga societate
Credința, una dintre valorile care au ținut unită această națiune în cele mai grele momente ale istoriei, ajunge din nou în centrul unei dispute aprinse. USR le cere public părinților să nu-și mai înscrie copiii la ora de Religie, pentru că disciplina a devenit una inutilă, iar timpul ar putea fi folosit altfel, conform Realitatea PLUS.
Partidul promovează intens ideea ca această materie să devină strict opțională prin depunerea unei cereri anuale, criticând actualul format al predării acesteia. Patriarhia Română spune că afirmațiile încalcă libertatea religioasă a românilor și că nu pot fi trecute cu vederea.
Un preot atrage atenția că religia este importantă nu doar pentru copii, ci pentru întreaga societate. Acesta spune că informațiile religioase învățate de la o vârstă fragedă contribuie la dezvoltarea viitorului adult, iar predarea religiei în școli nu este o particularitate a României, disciplina fiind întâlnită în întreaga cultură europeană.
Preotul amintește că ora de Religie a fost interzisă în perioada comunistă și a revenit în școli după 1989, odată cu recâștigarea libertății religioase. În opinia sa, încercările de eliminare a acestei discipline arată tocmai importanța ei: „Orice lucru bun… există ispită! Numai prin aceasta ne dăm seama că religia este un lucru bun și trebuie să rămână acolo unde este.”
Acesta susține că ora de Religie îi ajută pe copii să își formeze repere morale, să devină mai sensibili la nevoile celor din jur și să înțeleagă mai bine credința și valorile creștine. „Ora de religie te face să fii mai bun, deschide în tine sensibilitate ca și copil, înveți să te apropii de Dumnezeu, să te apropii de sfinți”, a spus preotul.