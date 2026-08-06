Scandalul inimii desenate pe Transfăgărășan scoate la iveală o problemă mult mai gravă

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Imaginile cu turistul care a desenat o inimă în interiorul căreia a scris numele „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan au provocat un val de indignare în mediul online. Ghizii montani spun însă că incidentul este doar unul dintre numeroasele acte de vandalism care afectează natura în zonele turistice din România și cer sancțiuni mai dure pentru cei care distrug peisajele naturale.