Scandalul inimii desenate pe Transfăgărășan scoate la iveală o problemă mult mai gravă

Imaginile cu turistul care a desenat o inimă în interiorul căreia a scris numele „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan au provocat un val de indignare în mediul online. Ghizii montani spun însă că incidentul este doar unul dintre numeroasele acte de vandalism care afectează natura în zonele turistice din România și cer sancțiuni mai dure pentru cei care distrug peisajele naturale.
După ce imaginile cu un turist surprins în timp ce desena cu vopsea o inimă și numele „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan au devenit virale, ghizii montani avertizează că astfel de gesturi sunt frecvente în zonele naturale intens vizitate.
Potrivit publicației locale Turnul Sfatului, Adela Dadu, ghid montan, spune că stâncile de pe marginea drumului sunt deja acoperite de numeroase desene și inscripții.
„Este o întreagă galerie de astfel de desene pe stâncile de la marginea drumului. Asta înseamnă lipsă de educație, lipsă de respect. Genul de oameni care fac asta nu au niciun pic de respect pentru natură”, a declarat aceasta pentru publicația menționată.
Vandalism/ Captură foto Turnul Sfatului
Și ghidul montan Radu Zaharie susține că vandalizarea naturii nu este o problemă specifică Transfăgărășanului, ci un fenomen răspândit în numeroase destinații turistice din țară.
„Orice lucru lăsat de Dumnezeu, în special natura, este lăsată pentru toți, indiferent că este vorba despre o stâncă, un copac, un râu sau un lac. (...) Oriunde ajung masele de oameni sunt probleme. Peste tot sunt pomi scrijeliți”, a afirmat acesta pentru Turnul Sfatului. Aceasta atrage atenția că astfel de acte de vandalism nu apar doar în zonele ușor accesibile, ci pot fi întâlnite chiar și pe traseele montane și pe creste.
„Am văzut astfel de vandalizări și pe culmile munților. Mai rar, dar se întâmplă din când în când. Creativitatea negativă este nelimitată”, a spus ghidul montan.
Educație sau amenzi? Ghizii cer măsuri ferme
În opinia lui Radu Zaharie, primul pas pentru reducerea fenomenului este educarea copiilor și a tinerilor în spiritul respectului față de natură. „Trebuie să îi educăm pe cei mici. Trebuie să le explicăm de ce trebuie să aibă grijă de natură. Incidente ca acesta se întâmplă de o sută de ori pe zi în România.”
Adela Dadu consideră însă că educația, de una singură, nu mai este suficientă și că autoritățile ar trebui să aplice sancțiunile prevăzute de lege. „Fenomenul acesta poate fi oprit doar cu aplicarea legii și acordarea de amenzi usturătoare”, a declarat aceasta.
La rândul său, Radu Zaharie spune că este nevoie și de o implicare mai activă a autorităților în ariile protejate. „Trebuie să existe presiune publică pentru ca autoritățile să aplice sancțiuni celor care încalcă legea și distrug natura. Jandarmii ar putea să stea acolo și să aplice amenzi pe bandă rulantă”, a afirmat el.
Incidentul care a stârnit revolta în mediul online
Reacțiile au fost declanșate după ce șeful Salvamont Argeș a publicat imagini filmate la cota 2.000, în apropierea bazei Salvamont, în care un turist apare desenând cu spray o inimă și numele „Anna” pe o stâncă. Confruntat de un trecător, bărbatul și-a justificat gestul spunând că „este o stâncă”.
În mesajul publicat pe Facebook, șeful Salvamont Argeș a criticat gestul și a subliniat că natura trebuie protejată.
„Nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor”, a transmis salvamontistul.