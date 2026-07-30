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Scrimă: România, în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe de la Campionatele Mondiale

Scrimă: România, în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe de la Campionatele Mondiale

Scrimă: România, în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe de la Campionatele Mondiale

Scris de Madalina Mihai Publicat: 30 iul. 2026, 09:02

În semifinale, România va întâlni Coreea de Sud

În această diminieață, Vlad Covaliu, Radu Nițu. George Dragomir și Răzvan Ursachi au învins Italia, în sferturile de finală, cu 45-36.

În semifinale, România va întâlni Coreea de Sud, echipă care a trecut de Rusia cu 45-37. Meciul va începe la ora 09:10 (ora României).

Echipa noastră a trecut în primul tur, cu 45-17, de Marea Britanie, locul 29 mondial, apoi a învins Venezuela, scor 45-30.

La ediția precedentă, în aceeași distribuție, sabrerii tricolori au obținut bronzul.

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