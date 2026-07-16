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Scurgere toxică în al doilea cel mai mare port din Europa. Peste 150 de oameni au ajuns la spital
Scurgere toxică în al doilea cel mai mare port din Europa. Peste 150 de oameni au ajuns la spital
Oamenii au inhalat vapori de acid fluorhidric
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