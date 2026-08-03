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Se reiau negocierile dintre sindicate și partide pentru noua lege a salarizării

Se reiau negocierile dintre sindicate și partide pentru noua lege a salarizării

Se reiau negocierile dintre sindicate și partide pentru noua lege a salarizării

Scris de Madalina Mihai Publicat: 3 aug. 2026, 11:46

Proiectul riscă să nu fie adoptat până la termenul PNRR din 31 august

Negocierile privind noua lege a salarizării vor fi reluate în următoarele zile între sindicate și partidele parlamentare. Proiectul nu are încă o formă acceptată de toate părțile, iar adoptarea sa în actuala sesiune extraordinară devine incertă, scrie Realitatea PLUS.

Lipsa unui acord politic ar putea împinge depunerea proiectului pentru o nouă sesiune extraordinară, care ar urma să fie convocată săptămâna viitoare. O asemenea întârziere riscă să complice atât calendarul proiectelor din PNRR, cât și planurile referitoare la veniturile angajaților din sistemul bugetar.

Termenul pentru proiectele din PNRR este 31 august

Legea salarizării ar fi trebuit să ajungă în Parlament în actuala sesiune extraordinară. Partidele și sindicatele nu au reușit însă să ajungă la un punct de vedere comun asupra formei finale.

Termenul pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR este 31 august. Potrivit informațiilor disponibile, legea salarizării ar putea fi depusă abia în cadrul unei noi sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare.

Proiectul a provocat nemulțumiri în rândul mai multor categorii de angajați din sistemul bugetar. Sindicaliștii susțin că actuala variantă ar putea duce la pierderi pentru o parte dintre salariați.

Sindicaliștii din Sănătate cer o altă lege

Reprezentanții angajaților din Sănătate contestă actualul proiect și susțin că acesta nu le-ar aduce beneficii. Ei cer reluarea discuțiilor și redactarea unei alte forme a legii salarizării.

În următoarele zile sunt așteptate noi întâlniri între sindicate și partidele parlamentare, în încercarea de a găsi o variantă acceptată de ambele părți. În același timp, formațiunile politice trebuie să ajungă între ele la un acord pentru ca proiectul să poată fi votat în Parlament.

Sindicatele au cerut și instalarea unui nou guvern, care să ia măsurile pe care, în opinia lor, Guvernul Bolojan nu le-a pus în aplicare până acum. Fără o înțelegere între partide și reprezentanții angajaților, legea salarizării riscă să nu fie adoptată în termenul avut în vedere.

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