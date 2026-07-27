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Se schimbă vremea în București. Sunt așteptate furtuni și temperaturi caniculare

Se schimbă vremea în București. Sunt așteptate furtuni și temperaturi caniculare

Se schimbă vremea în București. Sunt așteptate furtuni și temperaturi caniculare

Scris de Madalina Mihai Publicat: 27 iul. 2026, 10:52

Vântul va sufla slab până la moderat, însă în timpul ploilor poate avea intensificări temporare

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă de luni, 27 iulie, ora 10:00, până marți, 28 iulie, ora 20:00. În acest interval, vremea va fi schimbătoare, cu perioade de instabilitate atmosferică, urmate de o creștere rapidă a temperaturilor.

Până marți dimineață, cerul va prezenta înnorări temporare, mai ales în cursul după-amiezii, când sunt așteptate averse de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi reduse, situându-se în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, însă în timpul ploilor poate avea intensificări temporare, cu rafale de 35–40 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 30–31 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 16 și 19 grade.

Marți, între orele 09:00 și 20:00, vremea va deveni din nou călduroasă, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade.

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara pot apărea din nou averse slabe și descărcări electrice, cu precipitații de 1–5 litri pe metrul pătrat. Meteorologii precizează că, în ciuda acestor fenomene, Bucureștiul nu se află sub incidența unor atenționări sau avertizări meteo.

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