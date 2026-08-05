Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis a născut primul lor copil

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți.
Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți.
Potrivit publicației PEOPLE, cei doi au devenit părinți luna trecută, însă au ales să păstreze discreția și nu au oferit până acum detalii despre noul membru al familiei.
Sebastian Stan traversează una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Actorul în vârstă de 43 de ani și partenera lui, actrița britanică Annabelle Wallis, au devenit părinți. Cuplul nu a făcut publice informații despre bebeluș și nici nu a oferit detalii privind numele sau sexul acestuia. Informația a fost relatată inițial de TMZ.
În luna aprilie, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost fotografiați împreună în timpul unei plimbări prin New York, iar imaginile au confirmat că actrița era însărcinată cu primul lor copil.
Annabelle Wallis purta o rochie neagră lejeră, o jachetă maro și accesorii discrete, iar burtica de gravidă era vizibilă. Sebastian Stan a fost surprins alături de ea, într-o ținută casual formată din pantaloni maro, cămașă albă și jachetă din denim. La acel moment, reprezentanții celor doi nu au comentat informațiile privind sarcina.
Cu puțin timp înainte de nașterea copilului, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni tată. Într-un interviu acordat publicației Deadline, cu ocazia promovării filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu, actorul a mărturisit: „Vreau să fiu un tată bun”.
Ulterior, el a explicat că privește această etapă cu multă responsabilitate. „Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț. Mi se pare incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să îl înțeleg”.
Sursa:
Tabu.RO