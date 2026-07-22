Seceta lovește județul Bihor. Prefectul le cere primăriilor să limiteze consumul de apă

Județul Bihor este grav afectat de secetă, iar reducerea semnificativă a debitelor surselor de apă pune presiune tot mai mare asupra sistemelor de alimentare cu apă potabilă. În acest context, prefectul Marcel Daniel Dragoș a solicitat tuturor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să adopte, în regim de urgență, măsuri de raționalizare a consumului de apă potabilă.
Seceta severă reduce rezervele de apă din județ
Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Bihor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au dus la diminuarea critică a debitelor și a rezervelor de apă din județ, fiind necesare măsuri pentru protejarea resurselor destinate alimentării populației.
”Lipsa precipitațiilor a adus debitele de apă la un nivel scăzut în județul nostru. Prin urmare, am cerut tuturor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să impună restricții clare: apa potabilă va fi folosită strict pentru nevoile de bază, fiind interzisă risipa. Primăriile ne vor informa cu privire la măsurile adoptate și organizarea controalelor. Este o problemă de siguranță publică, iar efortul de a proteja această resursă vitală trebuie să fie unul comun”, a transmis instituția.
În acest context, toate unitățile administrativ-teritoriale au primit o circulară prin care sunt obligate să adopte, la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, un plan propriu de restricții privind utilizarea apei.
Autoritățile trebuie să organizeze controale pentru depistarea consumului abuziv
Printre măsurile solicitate se numără folosirea apei din rețeaua publică exclusiv pentru consum casnic și adăparea animalelor, interzicerea utilizării acesteia pentru udarea gazonului, umplerea piscinelor, spălarea curților, trotuarelor și autovehiculelor, precum și introducerea unor programe de furnizare pe intervale orare, dacă situația o va impune.
De asemenea, autoritățile locale trebuie să organizeze controale pentru depistarea consumului abuziv și să verifice starea fântânilor, cișmelelor și izvoarelor publice, astfel încât acestea să poată fi folosite ca surse alternative de apă, în caz de nevoie.
Primăriile au la dispoziție cinci zile pentru a transmite Instituției Prefectului Bihor hotărârile adoptate și modul în care vor monitoriza aplicarea măsurilor.