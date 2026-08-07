Seceta lovește România! RESTRICȚII la consumul de apă în 141 de localități din mai multe județe

Seceta severă care afectează România a dus la introducerea restricțiilor de consum al apei în 141 de localități din mai multe județe, potrivit Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). Cele mai afectate sunt zonele din Moldova, Crișana, Oltenia și Muntenia, unde debitele râurilor au scăzut semnificativ, iar în unele cazuri au fost înregistrate chiar fenomene de secare.
Purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Ana-Maria Agiu, a declarat că seceta extremă din această vară pune o presiune majoră asupra resurselor de apă din țară, afectând în special bazinele hidrografice din Crișana, Oltenia, Muntenia și Moldova.
„În ceea ce privește seceta la nivel național, vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei, se înregistrează sectoare de râuri care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar, în mai multe zone ale țării”, a precizat reprezentanta ANAR la un post TV.
Potrivit datelor prezentate de instituție, în prezent sunt în vigoare restricții la alimentarea cu apă în 141 de localități din România. Dintre acestea, 80 de localități sunt alimentate prin sisteme centralizate și au restricții la furnizarea apei. Cele mai multe se află în județele:
Restricții și pentru localitățile alimentate din puțuri și fântâni
Alte 61 de localități care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă și folosesc puțuri sau fântâni se confruntă, de asemenea, cu restricții.
Situația este următoarea:
Reprezentanții ANAR avertizează că, în contextul menținerii secetei și al nivelurilor foarte scăzute ale debitelor râurilor, este necesară utilizarea responsabilă a resurselor de apă, în special în zonele unde au fost impuse restricții.