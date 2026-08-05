Șefii din industria de armament, acuzați de luare de mită, vor să fie liberi. DNA îi vrea în arest

Directorii fabricilor de la București și Cugir au contestat măsura arestului la domiciliu și cer să fie lăsați în libertate. Și procurorii DNA sunt nemulțumiți de decizia magistraților și cer arestarea preventivă. Între timp, ancheta continuă. Urmează perchezițiile informatice ale telefoanelor și dispozitivelor ridicate în urma descinderilor. Suspecții trebuie să explice și proveniența sumelor de bani găsite în locuințele lor, ascunse în plicuri și sacoșe.
Directorii fabricilor de armament din București și Cugir sunt nemulțumiți de acuzațiile aduse de procurorii anticorupție, dar și de măsurile preventive care au fost dispuse. Din acest motiv, au depus deja contestații, contestații care s-au înregistrat, potrivit surselor Realitatea Plus, pe rolul Curții de Apel București. Acestea vor fi analizate de magistrați și se va lua o decizie.
Pe de altă parte, procurorii Direcției Naționale Anticorupție sunt și ei nemulțumiți de aceste decizii de plasare a șefilor fabricilor de armament sub măsuri preventive. Unul dintre aceștia se află în arest la domiciliu.
Procurorii cer arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, invocând fapta cea mai grave: luare de mită. Au fost făcute inclusiv percheziții domiciliare, au fost ridicate probe extrem de importante, iar potrivit surselor noastre, în perioada imediat următoare ar urma să fie efectuate inclusiv percheziții informatice. Adică vor fi verificate toate laptopurile, telefoanele și tabletele care au fost ridicate în urma descinderilor.
Decizia Curții de Apel București este definitivă.