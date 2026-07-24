Șeful statului Major al Apărării, după incidentul cu drona de la Buzău: ”România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a tranmis vineri că drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal.
”Siguranța cetățenilor României este mai presus de orice alt considerent”
”Militarii Forțelor Aeriene Române au demonstrat, încă o dată, că sunt pregătiți să acționeze atunci când misiunea o cere. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu cadrul legal și procedurile aplicabile. În spatele acestei intervenții se află ore nesfârșite de pregătire, profesionalism și o echipă întreagă care veghează permanent la siguranța spațiului nostru aerian. Siguranța cetățenilor României este mai presus de orice alt considerent și va rămâne întotdeauna criteriul care ne ghidează fiecare decizie și fiecare acțiune. Le mulțumesc tuturor militarilor implicați - piloți, controlori de trafic aerian, operatori radar, tehnicieni și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestei misiuni”, a scris generalul Vlad, pe Facebook.
”O societate bine informată este o societate mai sigură”
Totodată, șeful Statului Major a menționat că România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile și să își îndeplinească misiunea cu responsabilitate.
”În astfel de momente, vă îndemn să nu ne lăsăm conduși de zvonuri sau de informații neverificate. Situațiile operative evoluează rapid, iar detaliile pot fi actualizate pe măsură ce apar date noi. De aceea, vă încurajez să urmăriți și să distribuiți informațiile comunicate prin canalele oficiale. O societate bine informată este o societate mai sigură”, a subliniat el.
Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât vineri, deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc.