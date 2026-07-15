Selecționerul Argentinei laudă Spania înaintea unei posibile finale cu Argentina: „Victoria lor a fost meritată”
Spania este prima echipă calificată în finala Campionatului Mondial 2026, după victoria cu 2-0 în fața Franței. Ibericii își așteaptă acum adversara din ultimul act, care va fi decisă în confruntarea dintre Argentina și Anglia.
Considerată favorită la calificare, naționala Argentinei ar putea disputa o finală de gală împotriva reprezentativei pregătite de Luis de la Fuente. Înaintea semifinalei cu Anglia, selecționerul Lionel Scaloni a vorbit despre evoluția Spaniei și a avut numai cuvinte de laudă la adresa noii finaliste.
Tehnicianul argentinian a recunoscut că nu a urmărit integral partida cu Franța, însă rezultatul nu l-a surprins, considerând că ibericii au fost echipa mai bună.
„Am văzut doar o parte din meci, însă victoria lor mi s-a părut firească. Au făcut o partidă excelentă și au devenit din ce în ce mai buni pe măsură ce competiția a avansat. Cred că aceasta a fost cea mai completă prestație a lor de la acest Campionat Mondial”, a declarat Lionel Scaloni.
Selecționerul Argentinei a ținut să-l felicite și pe omologul său, Luis de la Fuente, despre care spune că îl apreciază atât din punct de vedere profesional, cât și personal.
„Mă bucur pentru Luis de la Fuente. Este un om extraordinar, care m-a ajutat întotdeauna. Ceea ce reușește cu această echipă este pe deplin meritat. Poate ne vom întâlni în finală”, a afirmat tehnicianul sud-american.
Argentina și Anglia se înfruntă pentru ultimul loc disponibil în finala Campionatului Mondial, unde Spania și-a asigurat deja prezența după succesul obținut în fața Franței.