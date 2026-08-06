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Selly a dat afară un agent de pază de la Nibiru. Tânărul a povestit motivul în mediul online

Selly a dat afară un agent de pază de la Nibiru. Tânărul a povestit motivul în mediul online

Selly a dat afară un agent de pază de la Nibiru. Tânărul a povestit motivul în mediul online

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 aug. 2026, 13:41

Selly a mărturisit în mediul online

Selly a mărturisit în mediul online că un tânăr i-a oferit suma de 100 de lei unui agent de pază de la Nibiru pentru a-l lăsa să intre. 

Situația a ajuns imediat la urechile tânărului antreprenor, el întrebându-se de ce cineva ar oferi 100 de lei pentru a intra la Nibiru, având în vedere faptul că biletul costă 79 de lei. După ce agentul de paza a acceptat suma pentru accesul vizitatorului, a fost dat afară de Selly.

„Tocmai am dat afară un om de la pază. Hai să vă spun cum s-a întâmplat. Noi avem o echipă de spotteri care verifică ce face paza, dacă primesc bani pe sub mână ca să bage oamenii în locație.

Spre exemplu, Nibiru Arena cum era în cazul ăsta. Omul ăsta fix în fața unui spotter… a fost ghinionul lui. A luat 100 de lei de la un tânăr ca să-l bage la Nibiru Arena. Ok, se poate întâmpla, dar eu nu înțeleg o chestie? Vreau să îmi explicați! Biletul e 79 de lei și se poate cumpăra online sau de la gheretă de acolo, 79 de lei, fix la 3 metri de unde s-a întâmplat fapta.

De ce ai da 100 de lei la un agent de pază ca să te bage dacă biletul e mai ieftin? Adică e confortul că nu trebuie să mergi 3 metri până la gheretă? Chestia este că nu ai brățară, poți să-i dai 100 de lei la agentul de pază, dar dacă nu ai brățara, poți fi dat afară oricând. Nu ai o siguranță că rămâi acolo”, a spus Selly în mediul online.

Sursa:

Tabu.RO

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