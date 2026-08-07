Selly a intrat în Cartea Recordurilor, la Nibiru

Selly a intrat în Cartea Recordurilor cu echipa sa de la Nibiru, pentru cele mai multe porții de aripioare de pui servite. Evenimentul a început la ora 19:30. Toți cei prezenți au avut parte de oricâte aripioare au vrut gratis.
După ce a promis cu ceva timp în urmă că va face cinste tuturor, Selly a zis pe social media că își respectă promisiunea și a transformat seara de joi într-un eveniment fără precedent pe litoralul românesc.
Influencerul a pregătit sute de metri de mese pentru participanți și 20 de grătare de câte doi metri fiecare, unde au intrat conform bucătarilor aproximativ 40 de kg de aripioare. Ingredientul principal a fost carne de pui crescut la fermă de la Provincia.
Reprezentanții Guinness World Records au fost prezenți la evenimentul din această seară de la Nibiru, iar Selly a intrat oficial în Cartea Recordurilor cu 425 de kilograme de aripioare servite la un eveniment.
„Am zis că fac cinste la toată lumea și mă țin de cuvânt. Vrem să batem recordul mondial pentru cele mai multe porții de aripioare de pui servite. Gătim 750 de kilograme de pui, iar în acest moment sunt sute de metri de masă. De la 19:30, azi dăm de mâncare gratis tuturor celor care vin la Nibiru. Puiul este de la La Provincia, pui românesc crescut în fermă. Avem 20 de grătare lungi de doi metri. Azi o să fie un record omologat, fiindcă vin oamenii de la Guinness World Records”, a declarat Selly.
Selly a anunțat zilele acestea și că studenții vor putea intra gratuit pe promendată dacă își scanează legitimația de student pe site și se înregistrează. Astfel, tinerii studenți pot intra de câte ori vor pe promenada Nibiru.
Sursa:
Tabu.RO