Semnificația ascunsă a colierului pe care Cătălin Zmărăndescu îl poartă în jurul gâtului

Cătălin Zmărăndescu poartă de câțiva ani un colier masiv în jurul gâtului. În spatele purtării acestui obiect, se află o poveste impresionantă, cu o semnificație personală puternică.
În 2009, Cătălin Zmărăndescu, care, la acel moment, era bodyguardul lui Gigi Becali, a ajuns după gratii în urma unui dosar legat de recuperarea unei mașini furate.
Problemele din viața de familie, relația complicată cu copiii din prima căsnicie au fost alte probleme apăsătoare care l-au făcut pe fostul sportiv să încerce să-și caute alinarea în credință.
Și ca și cum toate aceste probleme nu ar fi fost suficiente, medicii i-au descoperit o pată suspectă pe femur, situație care i-a provocat multă îngrijorare.
Întâlnirea cu un călugăr pustnic a avut un impact major asupra vieții sale. Multe ore de discuții cu călugărul respectiv i-au adus liniștea după care tânjise mult în ultimii ani. Iar de la întâlnire nu a plecat cu mâna goală. Acel călugăr i-a împletit colierul pe care îl poartă și astăzi, fiecare nod fiind realizat într-un mod simbolic.
„În urmă cu câțiva ani de zile am găsit drumul către credință și către Dumnezeu. Un călugăr pustnic, cred că vreo șase ore am stat de vorbă, mi-a împletit acest colier, fiecare nod este împletit de nouă ori. Se spune că diavolul nu poate să desfacă nodul, este spus cu rugăciune tot timpul, cu rugăciunea inimii. De atunci nu l-am mai dat jos, îl port tot timpul‘, a declarat Cătălin Zmărăndescu, potrivit Viva.
Investigațiile ulterioare au arătat că nu era vorba despre o afecțiune malignă, însă experiența l-a determinat să rămână mult mai atent la starea sa de sănătate. Zmărăndescu spune că merge periodic la controale medicale și că rămâne vigilent, chiar dacă situația s-a stabilizat în timp.
„La controlul medical au găsit o pată pe femurul piciorului stâng. În urma analizelor s-a dovedit a fi benign, deci nu este vreo problemă momentan. Îl țin sub control, în fiecare an îmi fac analizele, fac RMN, tot ce trebuie, să vedem dacă își schimbă structura, forma, mărimea. În perioada aceea, până am aflat răspunsul de la medici, am fost foarte panicat și singura mea direcție a fost către Dumnezeu‘, a mai spus Cătălin Zmărăndescu, potrivit aceleiasi surse.
Sursa:
Tabu.RO