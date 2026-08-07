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Senatorii și deputații rămân la muncă. Sesiunea extraordinară, prelungită până la votul pe legea salarizării
Senatorii și deputații rămân la muncă. Sesiunea extraordinară, prelungită până la votul pe legea salarizării
Sesiunea extraordinară se prelungește și săptămâna viitoare
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