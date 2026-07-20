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Sindicatele din sănătate cer intervenția lui Nicușor Dan, după greva care a blocat activitatea în 500 de spitale

Sindicatele din sănătate cer intervenția lui Nicușor Dan, după greva care a blocat activitatea în 500 de spitale

Sindicatele din sănătate cer intervenția lui Nicușor Dan, după greva care a blocat activitatea în 500 de spitale

Scris de Madalina Mihai Publicat: 20 iul. 2026, 12:37

Liderii sindicali solicită o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, căruia îi cer sprijin după ce, susțin ei, premierul interimar Ilie Bolojan nu a avut nicio reacție pe durata protestelor din sistemul sanitar, conform Realitatea PLUS.

Liderii sindicali solicită o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, căruia îi cer sprijin după ce, susțin ei, premierul interimar Ilie Bolojan nu a avut nicio reacție pe durata protestelor din sistemul sanitar, conform Realitatea PLUS.

Peste 100.000 de angajați din sănătate au participat la grevă, iar protestele au continuat până la ora 11:00. Totodată, activitatea a fost oprită în peste 500 de spitale. Mai multe confederații sindicale au transmis o solicitare oficială pentru o întâlnire cu șeful statului. Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a oferit un răspuns.

Sindicatele spun că își doresc ca președintele Nicușor Dan să intervină în calitatea sa de mediator pentru deblocarea conflictului dintre Guvern și organizațiile sindicale privind legea salarizării. În același timp, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, liderii partidelor sunt așteptați mâine la Palatul Cotroceni pentru noi discuții pe tema proiectului legii salarizării. Rămâne de văzut dacă aceste consultări vor duce la reluarea dialogului cu sindicatele și la găsirea unei soluții pentru revendicările angajaților din sănătate.

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