Sindicatul Metrorex susține greva din sănătate și avertizează că poate declanșa greva generală

Unitatea Sindicatului Liber Metrorex (USLM) și-a exprimat sprijinul pentru angajații din sistemul sanitar aflați în grevă generală și critică măsurile privind salarizarea și prevederile din PNRR. Reprezentanții sindicatului avertizează că, dacă situația o va impune, nu exclud, la rândul lor, declanșarea unei greve generale.
Unitatea Sindicatului Liber Metrorex (USLM) și-a anunțat, marți, solidaritatea cu sindicatele din sănătate, care au declanșat greva generală, afirmând că angajații din sistemul medical luptă pentru menținerea drepturilor salariale.
Reprezentanții sindicatului critică prevederile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), despre care susțin că nu răspund intereselor cetățenilor români și că au fost negociate în mod deficitar.
USLM consideră, de asemenea, că este incorect ca angajaților să li se ceară să renunțe la o parte din venituri sau să accepte înghețarea salariilor în contextul creșterii inflației din ultimii ani.
„Cum poți cere oamenilor să renunțe la veniturile actuale și să le spui că în următorii cinci ani nu mai au dreptul la creșteri salariale, deși Guvernul este incapabil să țină în frâu rata inflației?”, se arată în comunicatul sindicatului, citat de Clubul Feroviar.
Reprezentanții USLM afirmă că susțin „în totalitate” protestul angajaților din sănătate, pe care îl consideră important pentru protejarea sistemului sanitar.
Totodată, sindicatul de la metrou susține că, deși nu poate fi organizată o grevă socială împotriva actualului Executiv, întrucât acesta este demis, nu exclude recurgerea la greva generală dacă aceasta va reprezenta ultima soluție pentru apărarea drepturilor salariaților.