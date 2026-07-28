Sistemul energetic rămâne stabil după oprirea unui reactor de la Cernavodă

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții normale și de siguranță, chiar și după oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, cauzată de scăderea debitului Dunării.
Reprezentanții companiei precizează că situația este monitorizată permanent, iar specialiștii sunt pregătiți să intervină pentru menținerea echilibrului în rețeaua națională.
Consum mai redus în perioada concediilor
Pentru această săptămână, consumul maxim de energie este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de perioadele anterioare, pe fondul sezonului de vacanțe.
Producția internă este estimată între 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară va fi acoperită prin importuri realizate în condiții comerciale. Transelectrica subliniază că nu există riscuri pentru alimentarea consumatorilor.
Noi capacități de producție și stocare
În perioada următoare, capacități energetice noi de 324 MW vor intra în exploatare comercială. Dintre acestea, 176 MW reprezintă sisteme de stocare a energiei, iar 148 MW provin din proiecte fotovoltaice și eoliene.
Totodată, alte proiecte cu o putere totală de aproape 1.000 MW se află în diferite etape de autorizare și pregătire pentru conectarea la sistemul energetic național.