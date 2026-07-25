Sistemul medical intră în grevă generală pe 28 iulie din cauza lipsurilor grave din spitale: „Am ajuns la limită!”

Federația SANITAS a transmis un mesaj ferm către autorități și populație, anunțând declanșarea unei greve generale pe data de 28 iulie. Reprezentanții sindicali susțin că protestul nu este o demonstrație de forță, ci o reacție directă la o succesiune de măsuri guvernamentale care slăbesc treptat și periculos spitalele publice din România.
Federația SANITAS a transmis un mesaj ferm către autorități și populație, anunțând declanșarea unei greve generale pe data de 28 iulie. Reprezentanții sindicali susțin că protestul nu este o demonstrație de forță, ci o reacție directă la o succesiune de măsuri guvernamentale care slăbesc treptat și periculos spitalele publice din România.
Principala nemulțumire a sindicaliștilor vizează deciziile recente ale Guvernului Bolojan, în special Hotărârea de Guvern HG 360/2026, care prevede reducerea cu 14.000 a numărului de paturi din spitale până în anul 2028. Conform SANITAS, efectele măsurii se văd deja în teren: doar în acest an, numărul paturilor destinate spitalizării a scăzut cu 4.691 față de anul precedent.
Proiectul salarizării, blocat în instanță
Tensiunile sunt amplificate și de propunerea privind noua lege a salarizării bugetare, despre care sindicatele afirmă că ar duce la scăderi de venituri pentru mai bine de jumătate din personalul din sănătate și asistență socială. SANITAS a reușit însă să obțină în instanță blocarea procedurii de aprobare a acestui proiect de lege, oprind temporar inițiativa executivului.
Un alt punct critic reclamat de reprezentanții angajaților este blocarea continuă a angajărilor, pe fondul unui deficit masiv de cadre medicale. Dacă la finalul anului 2025 lipsa de personal era estimată la 25.000 de posturi, în prezent aceasta a depășit 30.000 de locuri neocupate. Sindicaliștii acuză Guvernul că reacționează tardiv și insuficient, dând exemplu deblocarea a doar 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie” din București, decizie luată abia după producerea unei tragedii.
„Pe 28 iulie, nu facem grevă împotriva pacienților și nici împotriva spitalelor în care lucrăm. Facem grevă pentru ca aceste spitale să mai aibă oameni care să lucreze în ele. Facem grevă pentru apărarea sistemului public de sănătate. FACEM GREVĂ PENTRU CĂ AM AJUNS LA LIMITĂ!”, au declarat reprezentanții SANITAS.