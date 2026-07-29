Șoc la pompă! Motorina trece de 10 lei, iar Guvernul pregătește reduceri de până la 85 de bani/litru
Prețul motorinei standard a depășit pragul de 10 lei pe litru, iar autoritățile au decis să intervină prin măsuri speciale pentru limitarea scumpirilor. Parlamentul a aprobat instituirea stării de criză pe piața țițeiului, ceea ce permite aplicarea, în premieră, a unui mecanism dinamic de reducere a accizei.
Noul sistem va fi valabil pentru o perioadă de trei luni și presupune ca Ministerul Finanțelor să analizeze, la fiecare două săptămâni, evoluția prețurilor la carburanți și să stabilească nivelul reducerii accizei. În funcție de situația din piață, șoferii ar putea beneficia de ieftiniri de până la 85 de bani pentru fiecare litru de motorină.
La prânz, în stațiile de alimentare din București, motorina standard se vindea cu prețuri cuprinse între 10,17 lei și 10,28 lei pe litru.
Spre deosebire de măsura aplicată anterior, când reducerea accizei a fost una fixă, noul mecanism va funcționa gradual. Acciza va putea fi diminuată în trepte de câte 5 procente, până la un maximum de 25%, în funcție de evoluția cotației Platts pentru motorină și de prețul mediu practicat la pompă.
Autoritățile estimează că fiecare reducere de 5% a accizei se va traduce printr-o scădere de aproximativ 14 bani pe litru, ceea ce înseamnă că reducerea totală ar putea ajunge la 85 de bani.
Scumpirea carburanților a fost provocată de întreruperea exporturilor de țiței din Kazahstan. Între timp, transporturile prin conducta Caspian Pipeline Consortium au fost reluate, însă ritmul livrărilor depinde în continuare de disponibilitatea petrolierelor care operează în Marea Neagră.
Contextul de securitate din regiune, marcat de atacurile cu drone, a dus la creșterea costurilor de transport și asigurare pentru nave. În plus, primele încărcături expediate după redeschiderea terminalului au fost destinate companiei Chevron, nu grupului kazah KMG, acționarul majoritar al Rompetrol și al rafinăriei Petromidia.
Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că alimentarea României cu țiței a fost reluată, iar premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său din Kazahstan despre menținerea securității aprovizionării. Potrivit programului actual, în perioada 31 iulie – 1 august este planificată încărcarea unui vas destinat Rompetrol, iar specialiștii avertizează că o nouă întârziere până la jumătatea lunii august ar fi putut crea dificultăți suplimentare, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.