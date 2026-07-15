Sondaj DRAMATIC. Românii se descurcă greu cu banii în fiecare lună

Un nou sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) arată că situația financiară rămâne o preocupare majoră pentru români.
Aproape o treime dintre respondenți afirmă că se confruntă cu dificultăți financiare în fiecare lună, iar majoritatea consideră că economia țării s-a deteriorat în ultimul an. În același timp, relansarea economiei și creșterea veniturilor sunt văzute drept principalele priorități pentru viitorul Guvern.
Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine situația familiei dumneavoastră?
Reușim să facem economii fără eforturi: 5%
Banii ne ajung pentru un trai confortabil: 19%
Banii ne ajung pentru cheltuielile curente: 17%
Banii ne ajung doar pentru strictul necesar: 26%
Ne descurcăm greu cu banii în fiecare lună: 32%
(SPONTAN) Nu știu / Nu răspund: 1%
T: Gândindu-vă la situația economică a țării, credeți că în ultimele 12 luni aceasta...?
S-a îmbunătățit considerabil: 1%
S-a îmbunătățit puțin: 9%
A rămas la fel: 14%
S-a înrăutățit puțin: 28%
S-a înrăutățit considerabil: 47%
(SPONTAN) Nu știu / Nu răspund: 1%
T: Care considerați că este prioritatea pe care trebuie să o aibă viitorul guvern, dintre următoarele?
Relansarea economiei: 25%
Creșterea salariilor și pensiilor: 21%
Combaterea corupției: 16%
Reducerea taxelor și impozitelor: 13%
Protejarea locurilor de muncă: 11%
Stabilitatea politică a țării: 11%
Creșterea veniturilor la bugetul de stat: 2%
(SPONTAN) Nu știu / Nu răspund: 1%
T: METODOLOGIA SONDAJULUI
Volumul eșantionului: 1002 respondenți, 18+, populație generală
Tipul eșantionului: simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populația adultă
Reprezentativitate: eroare maximă tolerată : +/- 3,1%
Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
Perioada culegerii datelor: 29 iunie - 2 iulie 2026
Beneficiarul studiului: Partidul Social Democrat
SURSĂ: Institutul Român pentru Evaluare și Strategie