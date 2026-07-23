Sorin Grindeanu cere desecretizarea ajutoarelor trimise Ucrainei: „Sunt al treilea om în stat. Eu nu știu ce se dă”

Sorin Grindeanu cere ca toate ajutoarele trimise de România Ucrainei să fie făcute publice. Liderul PSD a declarat în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel” că nici măcar el, deși ocupă una dintre cele mai importante funcții din stat, nu știe ce sume sau ce tipuri de sprijin sunt acordate țării vecine.
Grindeanu susține că românii trebuie să afle exact câți bani pleacă din bugetul țării, mai ales într-o perioadă în care populației îi sunt cerute taxe mai mari și reduceri de cheltuieli.
Grindeanu cere transparență totală
Președintele PSD afirmă că susține desecretizarea informațiilor privind ajutorul acordat Ucrainei. În opinia sa, fără date clare, discuțiile publice se bazează doar pe presupuneri.
„Eu aici sunt unul dintre susținătorii politici de transparentizare. Adică să se știe”, a declarat Sorin Grindeanu.
Acesta a recunoscut că nu cunoaște valoarea ajutoarelor trimise de România și nici detaliile sprijinului oferit în prezent.
„Sunt al treilea om în stat, doamnă Alexandra. Eu nu știu ce se dă în acest moment”, a spus liderul PSD.
Ajutoarele trebuie cunoscute înainte de noi decizii
Întrebat dacă România ar trebui să continue să ofere sprijin Ucrainei în condițiile în care statul se împrumută, Grindeanu a evitat să dea un răspuns direct. El a insistat că mai întâi trebuie cunoscute toate datele.
„Ca principiu, să se vadă ce se dă și de aceea sunt de acord cu desecretizarea. Altminteri facem presupuneri”, a declarat acesta.
Liderul PSD consideră că orice decizie privind continuarea ajutorului trebuie luată transparent, după ce autoritățile prezintă public sumele și formele de sprijin acordate.