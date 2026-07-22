Sorin Grindeanu dă de pământ cu legea modificată de USR: ”A introdus amendamente ca să-l scape pe Fritz”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac dur la adresa USR pe care l-a acuzat că încearcă să slăbească atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI) prin amendamente depuse la proiectul de lege privind integritatea. Liderul social-democrat susține că modificările ar avea scopul de a-l proteja pe liderul USR, Dominic Fritz.
„A doua problemă este legată de proiectul de lege privind integritatea, depus ieri la Camera Deputaților de către Partidul Național Liberal. Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și pe alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese. PSD va accepta vreodată ca, sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv?
Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea. Un exemplu clar este că se modifică Codul administrativ pentru ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat”, a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă.
„Campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față”
Președintele PSD a subliniat că USR a introdus „condiții cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl întocmește, interdicția de până la trei ani, așa cum era și până acum.”
„Mai mult, au introdus pragul privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când era vorba de introducerea pragului la abuz în serviciu. Ia să vă dau câteva mostre.
Dați-mi voie să citez: Stelian Ion: «S-a legiferat hoția. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu și toți funcționarii publici au semnalul acesta că pot abuza». Cătălin Drulă: «Vor să dea drumul la furat». Ionuț Moșteanu: «Am ieșit în stradă să oprim hoția pregătită de Liviu Dragnea.» Acum, USR preia exact același model și pune prag”, a mai spus acesta.
Totoată, Sorin Grindeanu a ținut să precizeze faptul că „practic, campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față”.
„S-au cocoțat pe un val de moralitate și se băteau cu cărămida în piept pentru integritate”
„S-au cocoțat pe un val de moralitate și se băteau cu cărămida în piept pentru integritate. Acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenției Naționale de Integritate asupra averilor demnitarilor.
Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maximum cinci ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de „scapă cine poate” și cine trage de timp.
Vor, de asemenea, să nu mai fie conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte. Dosarul civil în care este implicat domnul Coliban, de la Brașov, fost primar, este fix pe această speță.
Aceștia sunt oamenii care strigau «Fără penali» pe străzi, dar care acum, în Parlament, votează ca totul să fie la secret”, a conchis liderul PSD.