Sorin Grindeanu: „Îi cer public lui Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să amâne închiderea termocentralelor”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține declarații de ultimă oră în plină criză politică și energetică.
Liderul social‑democrat lansează acuzații directe la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a USR, pe care îi consideră principalii responsabili pentru starea de „colaps energetic” în care se află România.
Principalele declarații:
„Așa cum am promis în fața românilor, Parlamentul se va reuni ori de câte ori este nevoie pentru a rezolva probleme urgente ale economiei. În această situație de criză există, în continuare, riscul să închidem Grupul 2 de la Cernavodă, cu o capacitate de aproximativ 700 MW.
Una dintre cele mai simple soluții ar fi repornirea a două grupuri, la C5 și la Lonea, fiecare având circa 330 MW, ceea ce ar compensa pierderea celor 700 MW care ar ieși din Sistemul Energetic Național. Cred că această variantă trebuie luată în calcul.
De aceea am solicitat convocarea de urgență a Biroului Permanent al Senatului, pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție până nu pune ceva în loc.
Îi cer public premierului demis, Ilie Bolojan, să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor pe cărbune. Depunem astăzi acest proiect de lege: nu mai oprim nicio capacitate dacă nu există înlocuire. Nu pot lăsa România fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora.
Suntem în colaps energetic iar USR blochează finalizările unor hidrocentrale
În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit, pe ultima sută de metri, cu o strategie de aproximativ un miliard de euro din PNRR (privind zonele de biodiversitate - N.R.). A fost lansată în transparență într-un moment deloc potrivit, când atenția era concentrată pe probleme urgente.
Din declarațiile oficialilor reiese că Bruxelles-ul nu va accepta ca jalon decât această formă, pregătită împreună cu ONG-uri de mediu care au primit bani publici pentru consultanță privind protejarea apelor.
Suntem în plin colaps energetic, iar USR a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice. Mai mult, strategia riscă să compromită și actualele capacități de producție, inclusiv unitățile de la Cernavodă, a căror rezolvare trebuia să intre în linie dreaptă în 2024, când eram ministru al Transporturilor.
Acum doi ani a fost aprobată OUG prin care erau validați indicatorii tehnico‑economici pentru amenajarea brațului Bala al Dunării. Demersul a fost blocat la Comisia Europeană, după ce ONG‑urile