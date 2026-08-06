Sorin Grindeanu susține că voturile PSD au evitat pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR și au deschis accesul la 16,7 miliarde prin SAFE

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că Parlamentul a evitat, cu voturile social-democraților, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR. Acesta afirmă că a fost facilitat și accesul României la 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE. Potrivit liderului PSD, mai multe proiecte importante au fost deblocate în ultimele două săptămâni. Grindeanu acuză Guvernul demis că nu a reușit să rezolve aceste probleme.
„Parlamentul a evitat, cu votul PSD, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR și a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din programul SAFE. Am deblocat astfel, în ultimele două săptămâni, ceea ce Guvernul demis nu putea rezolva. Ne-am respectat promisiunile. În același timp, am apărat interesele românilor și ale României”, a transmis Sorin Grindeanu.
Legile votate pentru fondurile din PNRR
Codul Administrativ are o miză financiară de 771 de milioane de euro și urmărește modernizarea administrației. Codul Urbanismului, asociat unei sume de 972 de milioane de euro, prevede reducerea birocrației prin digitalizare și scurtarea termenelor de autorizare și avizare. Legea privind decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire are o valoare de 771 de milioane de euro. Legea Integrității este legată de alte 770 de milioane de euro și extinde competențele Agenției Naționale de Integritate.
Sorin Grindeanu susține că o eventuală sesizare a Curții Constituționale de către reprezentanți ai PNL sau USR ar putea duce la pierderea banilor legați de Legea Integrității. Liderul PSD amintește că CCR se află în vacanță judecătorească. Afirmația privind riscul pierderii fondurilor îi aparține acestuia. Proiectul are o miză financiară de 770 de milioane de euro.
Modificări la Legea Biodiversității și măsuri pentru ANAF
Legea Biodiversității este legată de o sumă de 972 de milioane de euro. „Protejăm natura, nu aberațiile. Am scos toate obstacolele care blochează dezvoltarea infrastructurii și a capacităților de producție a energiei electrice”, a afirmat liderul PSD. Modificările stabilesc că strategia nu poate impune direct restricții sau blocarea proiectelor strategice fără evaluări realizate potrivit legii.
Măsurile pentru Vamă și ANAF au o miză de 770 de milioane de euro. Acestea prevăd acordarea unor bonusuri de performanță în funcție de nivelul colectării. Legea privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități este legată de alte 770 de milioane de euro. Actul introduce un „beneficiu de tranziție”, prin care adulții cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale pot primi o indemnizație lunară pentru locuire.
Aproape 16,7 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei
Acordul de împrumut prin programul SAFE are o valoare de 16,68 miliarde de euro. Banii sunt destinați înzestrării Armatei Române. Grindeanu susține că legile adoptate reprezintă o garanție că România nu va pierde fondurile europene. Liderul PSD afirmă că parlamentarii vor fi prezenți ori de câte ori va fi necesar pentru protejarea finanțărilor.
PSD așteaptă Legea salarizării
Sorin Grindeanu cere Guvernului demis să trimită Parlamentului și proiectul Legii salarizării. Liderul PSD afirmă că partidul său va susține numai o formă care respectă angajații din sănătate și educație. Cele două domenii se află în centrul disputelor privind viitoarele grile de salarizare. „PSD este consecvent: vom vota o lege care respectă angajații din sistemul sanitar și din educație”, a transmis Grindeanu.