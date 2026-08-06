Sorin Grindeanu susține că voturile PSD au evitat pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR și au deschis accesul la 16,7 miliarde prin SAFE

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că Parlamentul a evitat, cu voturile social-democraților, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR. Acesta afirmă că a fost facilitat și accesul României la 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE. Potrivit liderului PSD, mai multe proiecte importante au fost deblocate în ultimele două săptămâni. Grindeanu acuză Guvernul demis că nu a reușit să rezolve aceste probleme.