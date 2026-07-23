Sorin Grindeanu: ”USR are o mare problemă cu atribuțiile ANI. Vrea să modifice legea ca liderii lor să scape” -VIDEO

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, că partidele care au rămas la guvernare au o mare problemă cu atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI). Acesta a subliniat că USR dorește modificarea legii ANI, astfel încât primarul Dominic Fritz, liderul formațiunii, să poată rămâne în continuare în funcție.
”USR dorește să scadă atribuțiile ANI”
”E legea ANI. Am avut o discuție cu președintele Agenției Naționale de Integritate. Pare că cei care au rămas acum la guvernare, și în special USR-ul, au o mare problemă cu atribuțiile pe care le are ANI și vor să ciuntească din aceste atribuții. Eu am stat azi mai bine de o oră de vorbă cu președintele, ca să înțeleg foarte bine ce propun acești domni”, a spus Sorin Grindeanu.
Liderul social-democrat a subliniat că amendamentele par să favorizeze inclusiv unii lideri ai USR.
”Propun diverse amendamente la legea pe care a lăsat-o Marinescu înainte de a pleca din funcție, să ciuntească din atribuțiile Agenției Naționale și, ce să vezi, pare că îi scapă, ca să spun direct, pe anumiți reprezentanți de frunte ai USR-ului aflați în această situație”, a mai spus acesta.
”Dominic Fritz e condamnat definitiv de Curtea Supremă”
Potrivit lui, ”domnul Fritz a luat deja condamnare. Dacă ar fi legea cum o vor ei acum, el nu ar fi în stare de conflict. (...) Doamna viceprimar de la Timișoara nu e condamnată definitiv, mai sunt și alții”.
”Păi mie mi se pare că un partid care și-a făcut așa o emblemă din transparentizare, din 'fără penali în funcții publice', noi până la urmă avem un președinte de partid care e condamnat de Înalta Curte, Dominic Fritz.
Vin și fac amendamente... e condamnat definitiv de Înalta Curte, vin și fac amendamente la această lege a ANI în care spun: 'Domnule, suntem împotriva publicării declarațiilor de avere'. Vi se pare normal?”, a conchis Grindeanu.