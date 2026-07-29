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Sorin Grindeanu: Varianta unui Guvern minoritar rămâne pe masă

Sorin Grindeanu: Varianta unui Guvern minoritar rămâne pe masă

Sorin Grindeanu: Varianta unui Guvern minoritar rămâne pe masă

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 15:58

PSD acuză lipsa unei majorități

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că varianta unui Guvern minoritar este în continuare posibilă, dacă nu se va ajunge la o majoritate parlamentară pentru formarea unui nou Executiv.

Grindeanu a afirmat că ideea unui Guvern minoritar a fost propusă de liderul UDMR, Kelemen Hunor, la consultările de la Cotroceni. Potrivit liderului PSD, social-democrații au susținut această variantă, în timp ce PNL și USR s-au opus.

Noul Guvern, după 15 august

Liderul PSD consideră puțin probabil ca un nou Guvern să fie instalat înainte de 15 august. El a explicat că o eventuală votare în Parlament ar necesita o prezență aproape completă a parlamentarilor, motiv pentru care estimează că situația se va clarifica spre finalul lunii august sau începutul lunii septembrie.

PSD acuză lipsa unei majorități

Grindeanu susține că PSD nu blochează negocierile și că este dispus să participe la noi discuții pentru formarea unei majorități pro-europene. El a precizat că, în prezent, nu există cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern și se așteaptă la o nouă rundă de consultări în jurul datei de 15 august.

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