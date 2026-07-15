Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale. Victorie în fața Franței

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale, după ce a învins Franța în semifinalele turneului final din America, scor 2-0. Marcatorii celor două goluri sunt Mikel Oyarzabal (penalty, minutul 22) și Pedro Porro (minutul 58).
Selecţionata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Franţei cu scorul de 2-0 (1-0), marţi, pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.
Campioana europeană a făcut un joc perfect şi nu a lăsat nicio şansă Franţei, chiar de ziua sa naţională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) şi Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obţinut în 2010 în Africa de Sud.
Spania va juca în finală, pe 19 iulie, în New Jersey, cu învingătoarea dintre Argentina şi Spania, în timp ce Franţa va întâlni învinsa, în finala mică.
''La Roja'' a fost superioară la intensitate, la volumul de joc şi la inspiraţie, vicecampioana mondială fiind redusă la nivelul unei echipe oarecare.
Primele 20 de minute nu au consemnat ocazii, ci doar o posesie consistentă a ibericilor. A fost de ajuns un moment de neatenţie al lui Digne şi Yamal a profitat, s-a mişcat mai repede şi a fost faultat în careu de noul fundaş al lui Paris Saint-Germain, iar Oyarzabal a deschis scorul din penalty (22).
Franţa a încercat să reacţioneze, dar Barcola (36) a şutat peste poartă de la 22 de metri.
Spania a gestionat foarte bine avantajul şi a mai avut două ocazii notabile în prima repriză, prin Pedro Porro (37), care a tras peste poartă de la 25 de metri, şi prin Ruiz (38), care a reluat pe lângă poartă din 6 metri, finalizând o combinaţie rapidă cu Dani Olmo şi Yamal.
Portarul Unai Simon a avut emoţii doar în min. 42, când a ieşit la 30 de metri şi l-a blocat salvator pe Mbappe.
Aspectul jocului nu s-a schimbat nici după pauză, când tot Spania a fost prima în dueluri şi la finalizare.
Oyarzabal (52) a şutat peste poartă de la 20 de metri. Echipa antrenată de De la Fuente s-a desprins în min. 58, când Pedro Porro a rămas singur cu Maignan după o combinaţie cu Olmo şi a înscris.
Francezii s-au trezit sub spectrul eliminării şi au reuşit să îşi creeze câteva ocazii, dar limitate de spanioli ca grad de periculozitate. Mbappe (64) a şutat la colţul scurt, dar Unai Simon a respins. Acelaşi Mbappe (67) a tras din marginea careului, însă Cucurella a deviat inspirat pe lângă poartă.
După ce Ferran Torres a reluat periculos cu capul din 8 metri (78), Unai Simon a fost aproape să le ofere un cadou francezilor, ieşind la peste 30 de metri de poartă şi respingând greşit, la Doue, dar jucătorul lui PSG a ezitat şi şutul său a fost apărat de portar, revenit în careu între timp (81).
Francezii au pus presiune pe final, dar fără succes, chiar dacă şi-au creat câteva ocazii de gol. Mbappe (89) a şutat din colţul careului mare, din lovitură liberă, peste poartă. Cucurella (90) a avut o nouă intervenţie inspirată şi i-a suflat mingea lui Mbappe în faţa porţii. Dembele a avut două şuturi bune (90+5, 90+7), dar Unai Simon a fost la post.
Franţa a ratat şansa de a deveni a treia echipă care joacă trei finale consecutive, după ce a cucerit titlul în 2018 şi a jucat finala în 2022. Celelalte două echipe sunt RFG (1982-1990) şi Brazilia (1994-2002).
Spania şi Franţa s-au mai întâlnit o singură dată la Cupa Mondială, în optimile CM 2006, în Germania, ''Les Bleus'' câştigând cu 3-1.
Meciul de la Dallas a fost ultimul pentru Deschamps ca selecţioner al Franţei, după un mandat de 14 ani, fiind de aşteptat ca Zinedine Zidane să-i urmeze. Didier Deschamps, campion mondial şi ca jucător, a condus echipa către titlul mondial din 2018 şi în finala din 2022, pe care a pierdut-o la loviturile de departajare în faţa Argentinei.
AGERPRES