Spitalele din țară, paralizate de greva medicilor. Mii de pacienți au așteptat ore întregi pe holurile unităților medicale - VIDEO

Protest de amploare în sistemul sanitar. Peste 100.000 de angajați din peste 500 de spitale și-au întrerupt activitatea, nemulțumiți de efectele noii legi a salarizării asupra veniturilor lor. În multe unități medicale au fost asigurate doar urgențele, în timp ce consultațiile și operațiile programate au fost amânate. În timp ce cadrele medicale și-au strigat timp de două ore nemulțumirile, mii de pacienți au așteptat pe holurile spitalelor.
”Această grevă nu este împotriva pacienților”
”Trebuie să spunem că această grevă nu este împotriva pacienților. Este un semnal de alarmă tras actualului guvern, referitor la legea salarizării care este un dezastru. Noi oricum plecăm de la un mare minus și, când spun mare minus, mă refer la voucherele de vacanță tăiate, la indemnizația de hrană tăiată, la sporuri tăiate, la salarii diminuate”, a declarat un medic, pentru Realitatea PLUS.
”Este o remunerație incorectă față de munca pe care o depunem”
Un alt medic a subliniat că noua lege a salarizării ”este un efect devastator din punct de vedere financiar. Este o remunerație incorectă față de munca pe care o depunem în momentul de față în spitale și nu face altceva decât să ne afecteze psihic, fizic și, totodată, și acuratețea actului medical, pentru că lucrăm sub presiune, lucrăm sub stres, lucrăm cu viața oamenilor în fiecare zi.”
La rândul său, un alt cadru medical a subliniat că ”eu îi găsesc foarte vinovați pentru faptul că nu au... nu au fost de acord la dialog. Și asta spune totul. Faptul că n-au vrut să dialogheze cu liderii noștri, vor să promulge legea și noi să nu beneficiem de nimic. Cumva ne-au strâns cu ușa, dar noi n-o să cedăm.”